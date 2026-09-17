В День народного единства в Минске пройдет масштабный форум "Молодежь. Беларусь. Будущее"

17 сентября в нашей столице пройдет большой молодежный форум "Молодежь. Беларусь. Будущее". Он приурочен ко Дню народного единства и станет масштабным финалом акции "Беларусь адзiная". Главные участники - конечно, юные белорусы. Им доверено будущее государства, наша независимость и суверенитет - в их руках. Но создавать будущее нужно с опорой на прошлое. 17 сентября форум на площадке минского Дворца спорта объединит тысячи молодых людей, чтобы еще раз напомнить о наших достижениях.

На входе - тематические фотозоны и интерактивные зоны, фотовыставка, есть площадка акции "Беларусь адзіная". Молодежь приглашают побыть главными действующими лицами, для нее сегодня все и задумано.

Во Дворце спорта ждут несколько тысяч молодых людей - учащуюся и рабочую молодежь, лидеров в своих сферах, творческих людей, волонтеров. Всех тех, кто предан своей земле, для кого патриотизм – не пустой звук, чьи таланты и энергия делают нашу страну еще краше, еще сильнее. Каждый родитель именно такими хочет видеть своих детей - целеустремленными, преданными своему делу, своему дому и своей земле, чтобы наши дети гордились своей страной, берегли то, что создано до них, извлекали уроки из прошлого.

День народного единства возвращает всех нас в прошлое - в далекий 1939-й, к событиям едва ли не вековой давности, когда началось воссоединение разделенного белорусского народа и возвращение исконных земель в состав тогда еще БССР. День единства - это напоминание о том, что суверенитет, мирное небо и территориальная целостность - это наша общая ответственность. Это то, что сохранило старшее поколение, но ценить и беречь мир и спокойствие на своей земле - задача для них, для тех, кто, по сути, начинает свой самостоятельный жизненный и профессиональный путь.

"Этот день очень важный для нашей Беларуси, нашей молодежи, потому что все сейчас зависит от нас: развитие нашей страны, наше будущее. Как мы сейчас все будем делать, все это будет касаться нашей страны. Как мы ее изменим – все в наших руках", - отметила одна из участниц форума.

"Для меня 17 Сентября – это символ выбора белорусского народа быть вместе. Когда мы едины, мы независимы, мы мирные и способные сохранять нашу процветающую Беларусь. Для меня как представителя молодого поколения этот праздник - мотивация, что мы должны делать все возможное для того, чтобы мы жили в мирной и процветающей стране", - подчеркнула другая участница форума.

Впереди для них большой праздник. Каким оно будет, во многом зависит от них. Это не просто громкие слова, это непрерывная жизненная эстафета - передача опыта, наших традиций и духовных ценностей. Только так мы развиваемся, сохраняя свою историю и свою культуру. Приоткроем один секрет. 17 сентября молодежи покажут историческое Красное знамя БССР образца 1939 года. Ожидается, что оно станет одним из главных экспонатов главного музея страны - Национального.