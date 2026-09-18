В День народного единства в Витебском областном роддоме на свет появились 8 малышей

В Витебском областном клиническом роддоме поздравили мам, родивших детей в День народного единства. Особое внимание уделили семьям, получившим статус многодетных. Трое малышей стали обладателями символичных оберегов - "Бацькавых кашуль".

"Не ожидала, что будет такое поздравление торжественное, такой праздник. Мы рады, счастливы. Всегда хотел, чтобы была большая семья, не менее трех детей. Третья дочка. Четвертый будет мальчик", - поделились многодетные родители Клавдия и Алексей Старых-Аверины.

Елена Леонович, главврач Витебского областного клинического роддома: "В такой знаменательный для нашей страны день в стенах нашего роддома на свет появились 8 малышей. У нас 17 сентября были и четвертые, и пятые роды. Это говорит о том, что наши люди уверены в завтрашнем дне".

Общенациональный проект "Трэці - Бацькаў" стартовал летом 2026-го. Добрая инициатива уже охватила более тысячи многодетных семей по всей стране.