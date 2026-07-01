В День Независимости изменится график работы минского метро

Фото: Минск-Новости

В связи с транспортным обеспечением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Независимости, 3 июля будет изменен график движения поездов минского метро, информирует Минский метрополитен.

Интервал движения поездов на 1-й линии (Московской) с 11:00 3 июля до 00:40 4 июля составит 5 минут, на 2-й линии (Автозаводской) - 4 минуты, а на 3-й линии (Зеленолужской) - 7 минут.

Станции метро будут принимать пассажиров 3 июля с 5:30 до 1:10 4 июля. В ночь с 3 на 4 июля станции "Октябрьская", "Немига", "Купаловская" (выход на проспект Независимости), "Фрунзенская" и "Юбилейная площадь" будут закрыты на вход в 1:20.

Сокращение интервала движения поездов осуществляется для удобства пассажиров.