В День Независимости на свет появились 116 маленьких белорусов

Вдвойне счастливый праздник! В Беларуси 3 Июля на свет появились 116 малышей: 59 мальчиков и 57 девочек.

Больше всего новорожденных - в столице. Здесь родились 37 новых граждан нашей страны.

В Брестской области - 21 малыш, в Минской - 16. 13 жительниц Гродненской области стали мамами, в Гомельской - 9, в Могилевской - 8. В Витебской области появились на свет 5 малышей. Еще 7 младенцев родились в РНПЦ "Мать и дитя". По традиции молодых мам, родивших в знаковый день, в ближайшее время ждут подарки и поздравления от государства.