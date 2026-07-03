В День Независимости по всей Беларуси пройдут торжественные богослужения за мир и процветание

По традиции в День Независимости Республики Беларусь религиозные общины проводят торжественные богослужения. В храмах и монастырях проходят молебны за мир и процветание. Также сегодня совершаются заупокойные поминовения павших защитников Отечества. В полдень прозвучит праздничный колокольный звон.

Традиции духовного единства продолжатся и в мусульманской общине. В 13:30 в мечетях пройдут молебны, в которых верующие вознесут молитвы о мире и процветании Беларуси.