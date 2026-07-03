В День Независимости праздничное шествие в Гомеле объединило более 20 тыс. человек

3 Июля в Гомеле праздничное шествие объединило более 20 тыс. человек. В колонне были представители трудовых коллективов, творческая молодежь - люди, которые прославляют регион.

В этот день в областном центре отдали дань уважения тем, кто стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной. К Вечному огню у братской могилы советских воинов и подпольщиков возложили живые цветы, состоялся митинг. Белорусы помнят историю. Ориентир - трудиться и растить детей под мирным небом.

Для самых маленьких сделали игровые локации, народные умельцы подготовили колоритные сувениры и мастер-классы.