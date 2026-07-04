В День Независимости в белорусских храмах прошли литургии и молебны

В любви и согласии в Беларуси живут люди более 150 национальностей. В День Независимости за мир, спокойствие и процветание родной земли тысячи верующих молились в костелах, мечетях, храмах и монастырях страны.

Антоний Котельников, иерей, клирик прихода храма Всех Святых г. Минска:

"Это день, когда мы благодарим Бога за возможность жить, молиться, растить детей и слышать колокольный звон, а не грохот войны. Это день, когда мы с благодарностью склоняем наши головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за Родину, кто прошел лишения и страдания".

"Каждое поколение получает страну не с чистого листа, а как наследство, в котором есть и радость побед, и горечь утрат. Поэтому День Независимости - это не только праздник, но еще и нравственное испытание, когда каждый может спросить себя: "А достоин ли я того, что получил даром, и за что многие отдали жизнь?" - отметил он.

Центром притяжения мусульман стала Минская соборная мечеть - это духовное сердце ислама в Беларуси. Здесь прошел коллективный пятничный намаз.

О мирной и процветающей Беларуси молились и в стародавнем Будславе. Традиционно в первые дни июля Национальный санктуарий Матери Божией Будславской собирает верующих на духовный фестиваль. Большая часть паломников пришла пешком, преодолевая многие километры, чтобы во время службы вместе помолиться за мир.