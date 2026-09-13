В День танкиста у парка Победы представили выставку военной техники и стрелкового оружия

13 сентября в Минске в честь Дня танкиста Министерство обороны организовало праздничную экспозицию. На площадке у входа в парк Победы представили выставку военной техники и стрелкового оружия. Для гостей организовали игры и детскую интерактивную зону. На мероприятии можно было узнать больше о военной службе и интересно провести время всей семьей. А открытый формат выставки позволил не только увидеть технику, но и узнать, чем живут современные Вооруженные Силы Беларуси.