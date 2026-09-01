В День знаний подарком для школьников Большой Берестовицы стал современный бассейн

В Большой Берестовице День знаний для учащихся средней школы им. С.О. Притыцкого стал вдвойне праздничным. После торжественной линейки учебному заведению передали ключ от нового современного бассейна.

Подарок школе - современный бассейн

Берестовицкая школа готова принять в этом учебном году практически 600 учеников. Сформировано 28 классов. А образовательный процесс будут обеспечивать 58 педагогов. Впервые за парты сядут 49 первоклассников.

Школьница Маша Бриш к своему первому учебному дню готовилась заранее и даже сама выбирала букет для учительницы. Для нее, как и для других ребят, 1 сентября стало началом нового этапа - с уроками и школьными традициями.

"Я очень хотела в школу, выбирала цветы для своего любимого учителя, - поделилась школьница. - Рада увидеться с друзьями после долгих летних каникул".

Главный подарок ко Дню знаний ждал школьников уже после линейки. К празднику дети получили современный бассейн.

Его значимость подчеркнул председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

"Во всех райцентрах, где нет бассейна, их построили. И мы начали одновременно с небольшим уступом в Берестовице, Свислочи, Вороново. Основная идея в том, чтобы жители райцентра имели все то, что и в областном центре. Это не просто бассейн, а физкультурно-оздоровительный комплекс", - сказал глава области.

Юрий Караев

В комплексе предусмотрены две чаши бассейна, оборудованные мобильными подъемниками. Есть тренажерный зал, помещения для оздоровительных процедур, гидромассажная ванна, игровая зона для детей и буфет.

Современный бассейн стал еще одним важным объектом социальной инфраструктуры Берестовицкого района. Для учащихся - это возможность заниматься плаванием рядом со школой. А в вечернее время и выходные дни комплекс будет открыт для жителей райцентра.