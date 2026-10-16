В деревне Шапуры открыли памятный знак уроженцам Узбекистана, погибшим при освобождении Витебщины

В Витебском районе открыли мемориальный знак в честь уроженцев Узбекистана, погибших при освобождении нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Братское захоронение в деревне Шапуры - одно из самых крупных на территории Беларуси. Здесь покоятся более 700 уроженцев Узбекистана. Память защитников почтили представители Витебской и Андижанской областей.

Советник хокима Андижанской области по внешнеэкономической деятельности Останакул Мирзаев отметил, что это не просто знак на стене, а общая память. И добавил: "С удовольствием будем сотрудничать с Республикой Беларусь".

Андижанская и Витебская области реализуют совместные проекты в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, туризме. Регионы нацелены на расширение инвестиционного взаимодействия и развитие кооперационных связей. Узбекские партнеры намерены возвести в Витебской области современный животноводческий комплекс и развивать фермерские хозяйства.