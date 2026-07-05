В деревне Волча Докшицкого района у каждого дома своя история борьбы с немецкими оккупантами

С первого дня Великой Отечественной войны фашисты начали реализовывать план по уничтожению населения на оккупированных территориях Беларуси. Прикрываясь борьбой с партизанами, нацисты и их пособники уничтожали целые деревни. Согласно последним данным, их число приближается к 13 тыс. человек.

Деревня Волча Докшицкого района - надежный тыл партизанского движения. Здесь практически у каждого дома своя история борьбы с оккупантами. Бойцами бригады "Железняк" были мужья, отцы, братья. Женщины с детьми являлись либо связными, либо медсестрами, которые спасали раненых. Здесь была своеобразная материально-техническая база - партизаны пополняли запасы еды, одежды, медикаментов. Это и привлекло внимание оккупационной администрации.

"Наехали немцы, собрали всех, кто находился в деревне. Вывели на перекресток и вдоль забора построили всех. В первую очередь обращали внимание на тех, чьи мужья или дети были в партизанских отрядах", - вспоминает брат одной из жертв геноцида Григорий Земченок.

Рискуя жизнью собственных детей, люди спасали раненых партизан

Первая акция по уничтожению людей прошла практически сразу после оккупации территории. Нацисты расстреляли милиционеров и тех, кто был оставлен для организации подпольного и партизанского движения.

"Одного из них ранило, он ушел в лес, а потом вернулся, и предатели его выдали. Его вывели и расстреляли. Ему говорили: оставайся в партизанском отряде, ведь тебя поймают. Но он такой отчаянный был и решил, что должен отомстить", - рассказывает родственница одной из жертв геноцида Ирина Паркулевич.

На местном кладбище 55 могил жертв карательных операций. Их по крупицам, расспрашивая старожилов, изучая архивные документы, выявили местные жители, которым небезразлична память и история войны. Здесь же находится и могила партизана, умершего от ран.

Карательные акции - нацистская политика выжженной земли

За годы оккупации в Беларуси было проведено почти 190 крупных карательных акций. Счет мелких, у которых не было даже названия, идет на тысячи. В ходе каждой смертной экспедиции нацисты заживо сжигали людей, насильно отправляли в Германию, выжигали деревни. Жители деревень вынуждены были уходить в леса или прятаться в болотах.

25 мая 1943 года каратели нагрянули в Волчу. За несколько дней до этого была сожжена Шуневка. До сих пор нет точного ответа на вопрос, какие из нацистских подразделений уничтожали Шуневку. Но точно известно, что в этом районе против партизан бригады "Железняк" вычтиупал полк СС "Дружина" под командованием Гиль-Родионова. Возможно, он же пришлел и в Волчу.

Деревню пытались уничтожить в рамках карательной операции "Котбус", которая была разработана в режиме строгой секретности и направлена на ликвидацию партизанских формирований Борисовско-Бегомльской зоны. Против партизан нацисты применяли танки, артиллерию и даже самолеты. Основной задачей палачей было зачистить тыл, освободить коммуникации для того, чтобы можно было наладить бесперебойное снабжение армейских частей. Вермахт готовился к наступлению под Курском.

Увековечение памяти: известные и неизвестные жертвы геноцида

По плану нацистов, деревня должна была быть уничтожена целиком, но что-то пошло не так. Из 120 домов были сожжены лишь 20. Из 530 жителей расстреляны 24 человека.

"Сведения разные, но все говорят о братской могиле на въезде в деревню, в которой похоронены бойцы, - рассказала жительница д. Волча Тамара Шифрай. - Но почему-то о жителях нет речи, а они же где-то были похоронены. Геолокация есть - 100 метров на северо-запад. От какой точки - пока мы не можем установить".

Второе возможное место захоронения - на въезде в деревню, метрах в 100-150 от дороги. Со слов старожилов, там похоронены бойцы. Точный ответ смогут дать только раскопки. А пока все усилия актива из местных жителей направлены на увековечения могил жертв геноцида, захороненных на местном погосте.