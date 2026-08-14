В детсадах Беларуси увеличат количество групп для малышей до 2 лет

В Беларуси увеличивают количество групп в детских садах для самых маленьких: в начале учебного года их число вырастет до 600 по всей стране.

Сейчас таких групп около 500. Они будут работать не только в режиме кратковременного пребывания детей, но и полный день - до 12 часов.

Цель - создать мамам условия для выхода на работу. Воспитателей специально обучают работе с малышами до 2 лет, для детей создают безопасную среду и подбирают подходящие материалы.

Министерство образования уже разработало методические рекомендации.

Фото: Magnific