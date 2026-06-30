Какие условия создали в минских детсадах, чтобы пережить аномальную жару

Аномальная жара в Беларуси немного отступает, однако температура выше 28 градусов задержится еще на несколько дней. В такую погоду в особом режиме работают все учреждения, в том числе образовательные.

В детских садах Минска большая часть прогулки на свежем воздухе проходит под теневыми навесами. Также организуют интерактивные игры в бассейне, а питьевая вода всегда есть в наличии. Так, в Дошкольном центре развития ребенка № 36 в Первомайском районе для воспитанников создали специальную водную тропу, которая не только развивает мелкую моторику, но и помогает детям охлаждаться в жару.

Ольга Витко, заведующая Дошкольным центром развития ребенка № 36 Минска:

"Стараемся привлекать детей к играм под теневыми навесами, чтобы не было так жарко. Предоставляем художественно-эстетическую деятельность - дети рисуют, читают, беседуют, играют в сюжетно-ролевые игры. На территорию сада выносятся палатки для создания тени. Но самое любимое у ребят - водные процедуры".

В самих группах до прихода ребят проводят сквозное проветривание, делают влажную уборку, пополняют запасы питьевой воды. Окна закрывают шторами или жалюзи, чтобы помещения не нагревались под лучами солнца. За температурой следят по термометрам. А в рационе обязательно имеются свежие фрукты.

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