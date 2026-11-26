В новой редакции Директивы Президента Беларуси № 1 контроль внешних миграционных процессов внесен в число приоритетных направлений деятельности государственных органов.

Какие вызовы и угрозы сделали необходимым включение миграционной повестки на уровень базового документа по общественной безопасности, рассказал начальник ДГиМ МВД Беларуси Иван Новиков в "Актуальном интервью".

Существующие и вновь возникающие вооруженные конфликты способствуют миграции и передвижению граждан как внутри своих государств, так и между ними. Миграционные процессы приобрели масштабный характер и оказывают ощутимое влияние на социально-экономическое развитие, демографию отдельных государств и целых регионов. Республика Беларусь в силу своего географического положения является активным участником миграционных процессов, поэтому на уровне государственной политики данные процессы отнесены к приоритетным направлениям.

Иван Новиков

"Основные задачи, которые стоят перед белорусским государством, - это обеспечение национальной безопасности, содействие экономическому росту, повышение качества жизни граждан, демографическое развитие государства и защита национального рынка труда, но при этом способствование приходу на рынок иностранцев и их интеграции в общество. На протяжении нескольких лет мы фиксируем повышенный интерес иностранцев к Беларуси", - подчеркнул собеседник.

Зарубежные гости стремятся приехать в Беларусь как для получения образовательных услуг, занятия трудовой деятельностью, так и выбирают Беларусь для проживания с целью последующего получения гражданства. Но, помимо этого, Республика Беларусь привлекает и нелегальных мигрантов, которые используют страну в качестве транзитного маршрута следования в направлении Евросоюза. "Глава Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что нелегальная миграция влечет за собой преступления и способствует терроризму, поэтому перед органами внутренних дел и иными структурами стоит задача пресекать нелегальную миграцию", - подытожил Иван Новиков.

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