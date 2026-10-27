В дни проведения Energy Expo в Минске организуют экспресс-маршруты
Для удобства гостей и участников юбилейного конгресса в Минске организуют дополнительное автобусное движение.
Экспресс-маршруты свяжут выставочный центр "Белэкспо" со станциями метро "Академия наук" и "Пушкинская".
Движение организовано на весь период проведения форума с 8:00 до 19:00. Курсировать автобусы будут с 15-минутным интервалом. В заключительный день форума время работы сократится - последние рейсы уйдут в 15:00.
Актуальное расписание доступно на сайте Минсктранса.