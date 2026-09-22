В Доме правительства прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению ВНС

Первые результаты реализации пятилетней Программы соцэкономразвития представят на заседании ВНС. В Доме правительства под руководством премьер-министра прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Всебелорусского народного собрания. Александр Турчин отметил, что в юбилейный год ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне.

Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 17-18 декабря.

22 сентября в правительстве обсудили подготовку к ВНС. Она уже стартовала. Вообще нынешний год особый, юбилейный - Всебелорусскому народному собранию исполняется 30 лет. Точка отсчета - октябрь 1996-го. В конституционном статусе собрание проходит с 2024-го ежегодно. Тогда были утверждены Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Год спустя собранием принята и Программа социально-экономического развития на пятилетку.

Какие именно вопросы будут вынесены на предстоящее собрание, пока неизвестно. В целом информации у нас немного. 22 сентября в Доме правительства состоялось только первое заседание оргкомитета.

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собирания:

"Чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут, но в любом случае в соответствии с Конституцией собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Это будет очередное рабочее заседание, но, конечно, мы учтем момент, что все-таки прошло 30 лет, есть очень много достижений, результатов развития страны. Безусловно, этим будет пронизано вся повестка дня".

Круглой дате анонсировали юбилейную медаль, ею будут награждать делегатов Всебелорусского народного собрания, тех, кто внес значительный вклад в развитие народовластия в нашей стране.