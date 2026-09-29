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В древней Хиве стартовал Узбекско-белорусский парламентский форум

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Движение вперед к росту товарооборота и промышленной кооперации. В древней Хиве стартовал Узбекско-белорусский межпарламентский форум. В центре внимания парламентариев, представителей министерств, ведомств и бизнеса - развитие промышленной кооперации, укрепление продовольственной безопасности, расширение связей между регионами и гуманитарное сотрудничество. Стратегическое партнерство, достигнутое лидерами двух стран, наполняется конкретными проектами. 29 сентября белорусские предприятия пополнили портфели коммерческих контрактов.

Стратегическое партнерство

Здесь история дышит из каждой кирпичной арки и отражается в глазури минаретов. Вот так красиво можно сказать о древней Хиве. Городу более 2,5 тыс. лет. Это богатство древней архитектуры добавило особого шарма локациям форума. Еще на этапе подготовки сделан важный акцент – в центре внимания будет реальная экономика. Белорусы приехали с солидным портфелем коммерческих контрактов и соглашений. О фундаменте, заложенном лидерами двух стран, и о проектах, которые наполняют наше стратегическое партнерство, говорили на встрече спикеры верхних палат.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это действительно добрые братские отношения между нашими президентами, которые сложились. Они действительно нацеливают нас на сотрудничество абсолютно по всем направлениям. Мы видим, как развивается сотрудничество между нашими странами. И вы абсолютно правильно отметили, что такой исторический визит президента 8 июля Шавката Миромоновича в нашу страну, где было уже обозначено, что между нашими странами стратегическое сотрудничество. Это действительно серьезные документы, которые были подписаны в ходе этого визита. На встрече президенты говорили и про сотрудничество межпарламентское. Они отметили наш форум как хорошую, уникальную площадку, которая сегодня дает свои результаты"

Ключевые направления сотрудничества

Важным практическим результатом узбекско-белорусского партнерства стали женские бизнес-форумы. Они зарекомендовали себя как эффективная площадка для прямого диалога бизнеса. К примеру, по итогам III форума подписано 27 контрактов более чем на 88 млн долларов.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня парламентская дипломатия занимается продвижением экономических интересов. Проходящий в эти дни межпарламентский форум в Узбекистане во многом посвящен продвижению экономического взаимодействия между нашими двумя странами. Это не только обсуждение различных вопросов промышленной кооперации, сотрудничества в агропромышленном комплексе, в социально-гуманитарной сфере, образовании, здравоохранении, туризме, но это и подготовка к подписанию достаточно солидного пакета двусторонних соглашений по сотрудничеству и коммерческих контрактов, которые уже подготовлены на общую сумму более 400 млн белорусских рублей. И работа еще продолжается".

Сотрудничество наполняется новыми проектами в широкой линейке - от промышленности и межрегиональной кооперации до социально-гуманитарных связей.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы ставили вопрос глубже. Это промышленная кооперация, это взаимные инвестиции, это обмен трудовыми ресурсами, трудовым потенциалом. Потому что именно такая постановка вопроса соответствует тому глубинному формату отношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан, заложенному прежде всего нашими лидерами".

29 сентября на каждой из четырех ключевых секций подписаны соглашения и коммерческие контракты. Речь о кооперации, торговле, инвестициях, росте туристического потока.

Инна Толкачева, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Развитие идет, потому что в цифрах оно определяется. Приросты в 40 % - это очень серьезные проценты в течение даже года, еще год календарный не закончился. Поэтому, конечно, основная задача для двух сторон - идти на увеличение взаимовыгодных контрактов, инвестиций".

Движение к росту товарооборота

Планка - выйти на товарооборот в 2 млрд долларов к 2030 году. Много проектов и в АПК.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания:

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания:

"Видим, что мы очень серьезно прибавим к уровню прошлого года. Потому что даже сегодняшнее подписание 10 контрактов - это свидетельство того, что мы начали доверять друг другу, начали признавать товары и видим, что этим взаимодействие не ограничивается".

Потенциал хорошо виден на выставке национальной продукции. На площади в 500 кв. м. все самое лучшее от предприятий пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности. Здесь и успешные проекты женского предпринимательства, IT-разработки и инновационные решения, достижения в области медицины.

Михаил Мятликов, председатель БелТПП:

"52 белорусских предприятия представляют свою продукцию. Многие наши здесь представляют свою продукцию впервые. Многие привозят новинки, но уже представлены в сетях, присутствуют уже узнаваемые вкусы. Поэтому мы надеемся, что будут новые договоренности, будут подписаны еще дополнительно новые контракты".

30 сентября у делегации насыщенный день. Главные акценты будут расставлены на пленарном заседании, к подписанию готовятся ключевые документы.

Разделы:

Общество

Теги:

форумБеларусь-Узбекистан
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