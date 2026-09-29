В древней Хиве стартовал Узбекско-белорусский парламентский форум

Краткий пересказ от ИИ

Движение вперед к росту товарооборота и промышленной кооперации. В древней Хиве стартовал Узбекско-белорусский межпарламентский форум. В центре внимания парламентариев, представителей министерств, ведомств и бизнеса - развитие промышленной кооперации, укрепление продовольственной безопасности, расширение связей между регионами и гуманитарное сотрудничество. Стратегическое партнерство, достигнутое лидерами двух стран, наполняется конкретными проектами. 29 сентября белорусские предприятия пополнили портфели коммерческих контрактов.

Стратегическое партнерство

Здесь история дышит из каждой кирпичной арки и отражается в глазури минаретов. Вот так красиво можно сказать о древней Хиве. Городу более 2,5 тыс. лет. Это богатство древней архитектуры добавило особого шарма локациям форума. Еще на этапе подготовки сделан важный акцент – в центре внимания будет реальная экономика. Белорусы приехали с солидным портфелем коммерческих контрактов и соглашений. О фундаменте, заложенном лидерами двух стран, и о проектах, которые наполняют наше стратегическое партнерство, говорили на встрече спикеры верхних палат.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это действительно добрые братские отношения между нашими президентами, которые сложились. Они действительно нацеливают нас на сотрудничество абсолютно по всем направлениям. Мы видим, как развивается сотрудничество между нашими странами. И вы абсолютно правильно отметили, что такой исторический визит президента 8 июля Шавката Миромоновича в нашу страну, где было уже обозначено, что между нашими странами стратегическое сотрудничество. Это действительно серьезные документы, которые были подписаны в ходе этого визита. На встрече президенты говорили и про сотрудничество межпарламентское. Они отметили наш форум как хорошую, уникальную площадку, которая сегодня дает свои результаты"

Ключевые направления сотрудничества

Важным практическим результатом узбекско-белорусского партнерства стали женские бизнес-форумы. Они зарекомендовали себя как эффективная площадка для прямого диалога бизнеса. К примеру, по итогам III форума подписано 27 контрактов более чем на 88 млн долларов.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня парламентская дипломатия занимается продвижением экономических интересов. Проходящий в эти дни межпарламентский форум в Узбекистане во многом посвящен продвижению экономического взаимодействия между нашими двумя странами. Это не только обсуждение различных вопросов промышленной кооперации, сотрудничества в агропромышленном комплексе, в социально-гуманитарной сфере, образовании, здравоохранении, туризме, но это и подготовка к подписанию достаточно солидного пакета двусторонних соглашений по сотрудничеству и коммерческих контрактов, которые уже подготовлены на общую сумму более 400 млн белорусских рублей. И работа еще продолжается".

Сотрудничество наполняется новыми проектами в широкой линейке - от промышленности и межрегиональной кооперации до социально-гуманитарных связей.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы ставили вопрос глубже. Это промышленная кооперация, это взаимные инвестиции, это обмен трудовыми ресурсами, трудовым потенциалом. Потому что именно такая постановка вопроса соответствует тому глубинному формату отношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан, заложенному прежде всего нашими лидерами".

29 сентября на каждой из четырех ключевых секций подписаны соглашения и коммерческие контракты. Речь о кооперации, торговле, инвестициях, росте туристического потока.

Инна Толкачева, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Развитие идет, потому что в цифрах оно определяется. Приросты в 40 % - это очень серьезные проценты в течение даже года, еще год календарный не закончился. Поэтому, конечно, основная задача для двух сторон - идти на увеличение взаимовыгодных контрактов, инвестиций".

Движение к росту товарооборота

Планка - выйти на товарооборот в 2 млрд долларов к 2030 году. Много проектов и в АПК.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания:

"Видим, что мы очень серьезно прибавим к уровню прошлого года. Потому что даже сегодняшнее подписание 10 контрактов - это свидетельство того, что мы начали доверять друг другу, начали признавать товары и видим, что этим взаимодействие не ограничивается".

Потенциал хорошо виден на выставке национальной продукции. На площади в 500 кв. м. все самое лучшее от предприятий пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности. Здесь и успешные проекты женского предпринимательства, IT-разработки и инновационные решения, достижения в области медицины.

Михаил Мятликов, председатель БелТПП:

"52 белорусских предприятия представляют свою продукцию. Многие наши здесь представляют свою продукцию впервые. Многие привозят новинки, но уже представлены в сетях, присутствуют уже узнаваемые вкусы. Поэтому мы надеемся, что будут новые договоренности, будут подписаны еще дополнительно новые контракты".

30 сентября у делегации насыщенный день. Главные акценты будут расставлены на пленарном заседании, к подписанию готовятся ключевые документы.