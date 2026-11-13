В Дзержинске прошел масштабный диалог о развитии сел и малых городов Беларуси

В 2027 году в Беларуси состоится первый республиканский форум гражданских инициатив. Это решение стало одним из ключевых итогов масштабного диалога, который объединил 13 ноября в Дзержинске более 300 парламентариев, руководителей госорганов и депутатов всех уровней.

Развитие малых населенных пунктов

Сила страны начинается с ее малых уголков. Для Беларуси развитие сильных регионов - один из ключевых приоритетов. Сегодня в малых населенных пунктах и на селе создаются условия, которые не уступают городским стандартам.

Тенденция последних лет заключается в том, что белорусы все активнее напрямую участвуют в решении местных вопросов.

Председатель Стародорожского районного совета депутатов Дмитрий Давыдов привел конкретные цифры: за последние четыре года в Минской области реализован 31 проект различной направленности - от благоустройства детских спортивных площадок до сохранения исторической памяти. На эти цели было выделено и израсходовано 1 млн 959 тыс. рублей.

Председатель Новополоцкого городского совета депутатов Олег Буевич рассказал, что в последние годы в городе много делается для благоустройства, причем не только благодаря властям, но и по инициативе граждан.

"Активно облагораживаются зоны отдыха вдоль Западной Двины, организуем еще один парк, бывший овраг преобразуем в зону отдыха. И очень важно и нужно, чтобы мы вместе решали эти вопросы. И главное - нацеливали на решение этих вопросов жителей нашего города", - отметил он.

"Сверка часов" по качеству жизни в регионах

13 ноября в Дзержинске в рамках выездного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления прошла архиважная "сверка часов" по обеспечению качества жизни в регионах.

Масштабный диалог объединил весь депутатский корпус страны. И это неслучайно. Народные избранники как никто другой тонко чувствуют настроения и запросы людей на местах.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это не просто желание услышать, как работают сельские советы. Это еще и сверка подходов в той работе, которая определена нами во исполнение принятых решений Всебелорусского народного собрания. "Сильные регионы" - это приоритет этой пятилетки. Кроме того, Президент нашей страны неоднократно говорил о том, что потеряем деревню - потеряем страну. А деревня - это прежде всего сельские советы. Это работа с людьми, это работа с теми наказами, о которых говорят люди, работа с теми обращениями и вопросами, которые задают наши граждане, ну и, конечно, это внимательное отношение к людям. Важен не формализм в этой работе, а важно ответственное отношение к своим должностным обязанностям и понимание того, что от тебя сегодня во многом зависит благополучие нашей страны".

Среди обсуждаемых тем были и насущные вопросы жилищного фонда. Так, например, в Пинске сегодня еще имеется проблемный жилфонд с послевоенного времени. Местные власти держат руку на пульсе.

"В случае признания непригодным такого жилья граждане отселяются в арендное жилье. Есть механизм компенсации, но, тем не менее, люди теряют право собственности. На наш взгляд, можно предложить этим людям либо льготный кредит, либо рассрочку для того, чтобы они погашали это равными долями, допустим, в течение 20 лет", - поделился своим видением решения проблемы председатель Пинского городского совета депутатов Сергей Куницкий.

Смело говорить о проблемах, не замалчивать сложные темы - только так мы сможем обеспечить каждому белорусу качественные условия для жизни и работы на селе, а регионы сделать сильными.