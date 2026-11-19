19 ноября в Дзержинском районном центре культуры и народного творчества стартует первый этап региональных отборов на "Славянский базар в Витебске". На кону - путевки на 36-й Международный конкурс исполнителей эстрадной песни и юбилейный 25-й детский музыкальный конкурс.

Побороться за право представить страну на фестивале могут граждане Беларуси: юные вокалисты от 8 до 14 лет и взрослые исполнители от 18 до 31 года. Прослушивания пройдут в формате живого звука. Каждому участнику предстоит исполнить по две композиции.

Марафон прослушиваний традиционно охватит всю страну. Сразу после Дзержинска творческую эстафету примет Брестский регион: 27 ноября вокалистов ждут в Барановичах. В первый день зимы, 1 декабря, кастинг пройдет в Могилеве, а 4 декабря голоса претендентов оценят в фестивальной столице - Витебске. Далее на музыкальной карте отборов - Гомель 9 декабря и Гродно 10 декабря. Финальный аккорд первого этапа прозвучит 15 декабря в Минске.

По итогам отбора жюри выберет не более пяти финалистов в каждую номинацию от каждого региона и столицы.