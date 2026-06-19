В Дзержинском районе жители борются с нашествием жуков-долгоносиков

Атаки долгоносиков - урон для подсобного хозяйства и сельхозпосевов или просто разовая миграция? Откуда нелетающие жуки попали на приусадебные участки в таком количестве?

На этот вопрос отвечают ученые, а еще дают рекомендации, как защитить урожай.

В три деревни Дзержинского района - Добринево, Скворцы и Речки - в этом сезоне лето пришло не одно, а вместе с полчищем необычных насекомых. Не летают, не по вкусу домашним птицам и заполоняют буквально все пространство приусадебных участков - огороды, пешеходные дорожки, теплицы, входы в частные дома и даже пытаются забраться внутрь жилых помещений.

"Вот так начинается каждое утро, совершенно не с кофе, - показывает женщина жуков в ведре. - Идешь и собираешь этих жуков, потому что они на дверях и на ручках дверных: не выйти, не зайти в дом, они облепили все. И это совсем маленькая часть, с одной двери только собрано".

Найти жуков можно прямо на входе в продуктовый магазин. Неизвестно, за пропитанием они здесь или нет, но во всяком случае для местных создают серьезный дискомфорт.

Особенно сильно пострадали от нашествия жуков подворья деревни Скворцы. Местные утверждают, что жуков видели и раньше, но в таком количестве - впервые за много лет.

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"Столько много, что невозможно. В дом хотят залезть, цветы поели у нас", - возмущается мужчина.

Питаются, по словам дачников, жуки листьями клубники, капусты и томатов - там же и остаются на несколько недель: живут в почве под плодовыми растениями и периодически выходят на масштабные марши.

Мигрируют жуки поближе к человеку, по мнению жителей, именно отсюда - с рапсовых полей сразу после сельскохозяйственной обработки.

клубника на грядке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d33489c6-14f2-419e-8206-2aebb3d6d974/conversions/9927667f-f9eb-4c83-9830-cf55a957bcd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d33489c6-14f2-419e-8206-2aebb3d6d974/conversions/9927667f-f9eb-4c83-9830-cf55a957bcd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d33489c6-14f2-419e-8206-2aebb3d6d974/conversions/9927667f-f9eb-4c83-9830-cf55a957bcd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d33489c6-14f2-419e-8206-2aebb3d6d974/conversions/9927667f-f9eb-4c83-9830-cf55a957bcd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ученые говорят, что долгоносики в основном поедают бобовые сельхозкультуры. Рапсом не питаются, поэтому их сезонная миграция с обработкой полей с крестоцветами химическими добавками связана едва ли.

Вероника Комардина, завлабораторией Института защиты растений:

"Есть листовой люцерновый скосарь. Он поедает бобовые культуры, в том числе и люцерну, горох, бобы и многие другие".

Вероятнее всего, в этом сезоне на активность жуков повлияла аномально снежная зима, которую жуки хорошо перезимовали. Так утверждают специалисты областного института по защите растений. На обращение граждан они составили перечень рекомендаций, как правильно бороться с жуком в домашних условиях.

Виктория Козак, начальник отдела Минской областной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1619242e-d611-47f6-a929-e6ab2e33d31f/conversions/ebbc3cab-7c2e-4b5a-b7e0-06152784739f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1619242e-d611-47f6-a929-e6ab2e33d31f/conversions/ebbc3cab-7c2e-4b5a-b7e0-06152784739f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1619242e-d611-47f6-a929-e6ab2e33d31f/conversions/ebbc3cab-7c2e-4b5a-b7e0-06152784739f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1619242e-d611-47f6-a929-e6ab2e33d31f/conversions/ebbc3cab-7c2e-4b5a-b7e0-06152784739f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктория Козак, начальник отдела Минской областной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:

"Был хороший снежный покров, вредители не вымерзли, вышли из земли и мигрируют. Лучше использовать различные препараты, которые зарегистрированы в государственном реестре средств защиты растений и удобрений, которые есть в открытом доступе. А также использовать глубокую вспашку, чтобы можно было жуков глубже отправить в почву, чтобы у них было меньше возможности потом появиться".

А энтомологи успокаивают и утверждают, что цикл развития новых поколений у этого вида - раз в два года. Поэтому в таком количестве жуки снова появятся не скоро, и то лишь при идентичном климатическом сценарии.

Виталий Лукин, завлабораторией наземных беспозвоночных животных НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8d968d1-8d2d-4aee-9130-c2ead4dc61a2/conversions/e9c4f7a2-54a1-4649-b002-087a37211d37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8d968d1-8d2d-4aee-9130-c2ead4dc61a2/conversions/e9c4f7a2-54a1-4649-b002-087a37211d37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8d968d1-8d2d-4aee-9130-c2ead4dc61a2/conversions/e9c4f7a2-54a1-4649-b002-087a37211d37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8d968d1-8d2d-4aee-9130-c2ead4dc61a2/conversions/e9c4f7a2-54a1-4649-b002-087a37211d37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Лукин, завлабораторией наземных беспозвоночных животных НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:

"Ближе к августу из куколок уже выходят молодые жуки, но они из почвы не появляются, они зимуют до следующего года. И где-то в конце апреля, начале мая, в зависимости от температуры, начинают выходить".