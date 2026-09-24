В Единый день безопасности в Беларуси отрабатывали действия при пожарах и эвакуации

24 сентября в Беларуси проходит Единый день безопасности. Его главная задача - научить людей не теряться в чрезвычайной ситуации и правильно действовать при пожаре, эвакуации и в других нештатных обстоятельствах.

За восемь месяцев 2026 года на объектах организаций произошло 399 пожаров. Погибли 10 человек, еще 41 получил травмы.

В Единый день безопасности сотрудники на практике отрабатывали эвакуацию, учились пользоваться системами оповещения, а также оказывать первую помощь пострадавшим. В мероприятиях были задействованы пожарная аварийно-спасательная техника и системы оповещения. Особая роль отводилась руководителям. От того, насколько хорошо подготовлены сотрудники и насколько четко они знают свои действия, во многом зависит, как люди поведут себя при реальной чрезвычайной ситуации.

Дмитрий Турчин, начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси: "Данная отработка необходима для закрепления теоретических знаний, закладываемых руководителем для своих подчиненных. Обязанность руководителя по отработке знаний и умений по эвакуации из зданий и сооружений определена законом о пожарной безопасности. В свою очередь, организация такого Единого дня безопасности позволяет оказать помощь руководителям".

По всей стране работали интерактивные площадки. МЧС, МВД, Минздрав и Белорусский Красный Крест показывали, как действовать при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, а также как оказать первую помощь себе или другому человеку до приезда спасателей, медиков и милиции.