"В эфире Китай": как Минск и Пекин подходят к 35-летию дипломатических отношений

В новом выпуске проекта "В эфире Китай" разберем несколько успешных кейсов.

С министром иностранных дел обсудим динамику контактов с КНР: с чем Минск и Пекин подходят к 35-летию дипломатических отношений.

Уже 5 ноября в Шанхае откроется IX Китайское международное импортное ЭКСПО. Ожидается участие представителей более 160 стран, регионов и международных организаций. Традиционный участник и Беларусь.

Об этом и не только смотрите 4 ноября на "Первом информационном" в 13:20 и 19:30.