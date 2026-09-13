Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

В Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи

Автор:

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге продолжается. 13 сентября - один из самых ключевых дней программы, более чем на 50 площадках проходят молодежные дебаты, лекции, презентации молодого кино, общение с белорусскими и российскими артистами.

Центральной площадкой события стали павильоны, посвященные культурам народов мира и российскому духовному наследию.

Атмосфера фестиваля пронизана символами русской культуры: на каждом шагу гостей встречают матрешки и Чебурашки. Однако главным событием становится живой культурный обмен. В едином хороводе здесь объединяются представители Азии, Африки, Европы, России и Беларуси, что подчеркивает идею единства народов.

Подготовка к масштабному мероприятию велась более года. О деталях организации рассказал заместитель гендиректора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе. Он поделился статистикой аккредитации журналистов, освещающих событие, и раскрыл подробности процесса отбора участников фестиваля.

"Белорусов мы почему-то не воспринимаем как гостей, потому что это всегда наше. Несколько сотен представителей Беларуси находятся на форуме. Всегда из Беларуси мы получаем огромное количество заявок. У нас на протяжении всего года всегда очень много совместных проектов: в Нижнем Новгороде в этом году состоялся большой форум России и Беларуси, есть проект "Код непокоренных", где мы ездим по местам боевой доблести и славы, начиная с Бреста. Мы все объединены не только одной историей, которую нужно и важно помнить, но и общим будущем", - отметил Вахтанг Хикландзе.

заместитель гендиректора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе

 заместитель гендиректора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе

Церемония открытия Международного фестиваля молодежи начнется уже через несколько часов. Организаторы делятся первыми инсайдами о программе и списке приглашенных знаменитостей.

По данным источника, церемония обещает стать по-настоящему мультикультурной. На генеральной репетиции, которую удалось посмотреть журналистам, стало известно, что молодежь поприветствует певица Наталия Орейро. Еще одним подарком для участников станет появление главного героя сериала "Великолепный век" - такой сюрприз, по мнению организаторов, молодежная аудитория точно оценит.

Торжественная церемония культурного открытия сезона пройдет вечером 13 сентября с участием известных артистов, популярных как у молодежи, так и у более широкой публики.

Прямо сейчас к фестивалю присоединяется все больше участников - не все делегации еще прибыли, но уже есть страны, которые особенно впечатляют своей связью с Беларусью.

Яркий пример - блогер Алекс из Великобритании, который занимается педагогикой на образовательных платформах, созданных в Беларуси. Свое отношение к этому проекту он уже успел прокомментировать журналистам.

"Я очень разделяю славянские ценности. Для меня ценность мира одна из самых приоритетных. Я на этом фестивале молодежи все время беру интервью для своего блога у совершенно разных стран: кто-то серьезный, кто-то веселый, но все они говорят о мире. Я занимаюсь образованием. У меня своя онлайн-школа, которую создавал белорус. Я знаю, что вы, ребята, очень трудолюбивые, открытые и действительно наполненные той самой теплотой и любовью к огромному количеству людей, поэтому у меня самая большая мечта, как можно скорее посетить вашу страну и показать их в своем блоге", - поделился участник Всемирного фестиваля молодежи (Великобритания) Алекс Торлкедсен.

участник Всемирного фестиваля молодежи (Великобритания) Алекс Торлкедсен

Спортивная составляющая традиционно занимает важное место в программе Международного фестиваля молодежи. Утро для участников началось ярко - с растяжки под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Позже у молодежи будет возможность лично пообщаться со спортсменкой.

Прямо сейчас на площадке фестиваля проходит диалоговая встреча с чемпионками мира из России по различным видам спорта. Спортивные мероприятия органично вплетены в общую концепцию фестиваля - единую историю, объединяющую культуру, образование и спорт.

14 сентября программа продолжится международной тематикой. Уже состоялись переговоры между руководителями образовательных и молодежных ведомств разных стран.

Разделы:

ОбществоРоссия

Теги:

молодежьфестиваль
x

Читайте также