В Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге продолжается. 13 сентября - один из самых ключевых дней программы, более чем на 50 площадках проходят молодежные дебаты, лекции, презентации молодого кино, общение с белорусскими и российскими артистами.

Центральной площадкой события стали павильоны, посвященные культурам народов мира и российскому духовному наследию.

Атмосфера фестиваля пронизана символами русской культуры: на каждом шагу гостей встречают матрешки и Чебурашки. Однако главным событием становится живой культурный обмен. В едином хороводе здесь объединяются представители Азии, Африки, Европы, России и Беларуси, что подчеркивает идею единства народов.

Подготовка к масштабному мероприятию велась более года. О деталях организации рассказал заместитель гендиректора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе. Он поделился статистикой аккредитации журналистов, освещающих событие, и раскрыл подробности процесса отбора участников фестиваля.

"Белорусов мы почему-то не воспринимаем как гостей, потому что это всегда наше. Несколько сотен представителей Беларуси находятся на форуме. Всегда из Беларуси мы получаем огромное количество заявок. У нас на протяжении всего года всегда очень много совместных проектов: в Нижнем Новгороде в этом году состоялся большой форум России и Беларуси, есть проект "Код непокоренных", где мы ездим по местам боевой доблести и славы, начиная с Бреста. Мы все объединены не только одной историей, которую нужно и важно помнить, но и общим будущем", - отметил Вахтанг Хикландзе.

заместитель гендиректора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе

Церемония открытия Международного фестиваля молодежи начнется уже через несколько часов. Организаторы делятся первыми инсайдами о программе и списке приглашенных знаменитостей.

По данным источника, церемония обещает стать по-настоящему мультикультурной. На генеральной репетиции, которую удалось посмотреть журналистам, стало известно, что молодежь поприветствует певица Наталия Орейро. Еще одним подарком для участников станет появление главного героя сериала "Великолепный век" - такой сюрприз, по мнению организаторов, молодежная аудитория точно оценит.

Торжественная церемония культурного открытия сезона пройдет вечером 13 сентября с участием известных артистов, популярных как у молодежи, так и у более широкой публики.

Прямо сейчас к фестивалю присоединяется все больше участников - не все делегации еще прибыли, но уже есть страны, которые особенно впечатляют своей связью с Беларусью.

Яркий пример - блогер Алекс из Великобритании, который занимается педагогикой на образовательных платформах, созданных в Беларуси. Свое отношение к этому проекту он уже успел прокомментировать журналистам.

"Я очень разделяю славянские ценности. Для меня ценность мира одна из самых приоритетных. Я на этом фестивале молодежи все время беру интервью для своего блога у совершенно разных стран: кто-то серьезный, кто-то веселый, но все они говорят о мире. Я занимаюсь образованием. У меня своя онлайн-школа, которую создавал белорус. Я знаю, что вы, ребята, очень трудолюбивые, открытые и действительно наполненные той самой теплотой и любовью к огромному количеству людей, поэтому у меня самая большая мечта, как можно скорее посетить вашу страну и показать их в своем блоге", - поделился участник Всемирного фестиваля молодежи (Великобритания) Алекс Торлкедсен.

Спортивная составляющая традиционно занимает важное место в программе Международного фестиваля молодежи. Утро для участников началось ярко - с растяжки под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Позже у молодежи будет возможность лично пообщаться со спортсменкой.

Прямо сейчас на площадке фестиваля проходит диалоговая встреча с чемпионками мира из России по различным видам спорта. Спортивные мероприятия органично вплетены в общую концепцию фестиваля - единую историю, объединяющую культуру, образование и спорт.

14 сентября программа продолжится международной тематикой. Уже состоялись переговоры между руководителями образовательных и молодежных ведомств разных стран.