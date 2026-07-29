Европа устала от украинских беженцев: их запросы растут, преступность увеличивается, а экономика задыхается. Как изменилось отношение к вынужденным переселенцам, рассказал Олег Лушников - глава комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России.

"Первое время было отношение как к пострадавшим. А потом выясняется, что и отношение к этим государственным инструментам поддержки по принципу: дайте больше. И хочется иметь больше, чем сами граждане Германии имеют. Общество на все это смотрит и делает выводы, что не так уж и нуждаются те, кто приехал. Да, там действительно с разным уровнем доходов люди приезжали. Сейчас, наверное, многое поменялось. Все-таки прошло уже более четырех лет. Ситуация развивается. И общество лучше узнает беженцев. Эти проблемы везде: и в Германии, и в Польше, и в Чехии, и в других странах. Выясняется, что вместе с беженцами приходит преступность и растет общая нагрузка на экономику стран Евросоюза", - прокомментировал Лушников.