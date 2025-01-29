В Физико-техническом институте НАН открылся инновационный производственный участок

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Накопленный опыт и успешная работа команды наших ученых позволяет наращивать научно-технологический потенциал. Состоялось открытие инновационного производственного участка в Физико-техническом институте НАН Беларуси.
Новинка представляет собой участок высокотемпературной вакуумной термической обработки. Комплекс позволяет осуществлять практически все виды такой обработки: цементация, нитроцементация, закалка, отжиг, отпуск в вакууме или в среде инертного газа.
Внедрение таких новых технологий позволит отечественным предприятиям машиностроения повысить эффективность производства со снижением себестоимости и повышением качества продукции.