RU
BY
ENG

3.44 RUB

3.41 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Физико-техническом институте НАН открылся инновационный производственный участок

Накопленный опыт и успешная работа команды наших ученых позволяет наращивать научно-технологический потенциал. Состоялось открытие инновационного производственного участка в Физико-техническом институте НАН Беларуси.

Изображение

Новинка представляет собой участок высокотемпературной вакуумной термической обработки. Комплекс позволяет осуществлять практически все виды такой обработки: цементация, нитроцементация, закалка, отжиг, отпуск в вакууме или в среде инертного газа.

Внедрение таких новых технологий позволит отечественным предприятиям машиностроения повысить эффективность производства со снижением себестоимости и повышением качества продукции.

НАНнаука