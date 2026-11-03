В форелевом хозяйстве "Лохва" в Быховском районе запустили новое оборудование

В преддверие праздника - Дня Октябрьской революции, который отмечается 7 ноября, в Беларуси, по традиции, вручают подарки. Открываются важные социальные и производственные объекты. 3 ноября сразу несколько заработало в Могилевской области - в Шклове и в Быховском районе.

Развитие рыбоводства

Деревня Косичи Быховского района. Именно здесь развивают экономически прибыльную импортозамещающую отрасль для Беларуси - рыбоводство. Впервые освоили производство радужной форели.

Сегодня форелевое хозяйство "Лохва" - уже холдинг. С замкнутым циклом производства - от икринки до готовой продукции. Начинали с 500 т рыбы в год - сегодня более 2,5 тыс. т.

Чем гордятся отечественные рыбоводы: для выращивания белорусской форели в отличие от зарубежных питомников используют артезианскую воду, а еще натуральные корма. Спрос на продукт растет на отечественном рынке.

Юрий Куксенков, директор форелевого хозяйства "Лохва":

"Мы выходим в 2027 году на мощность в 2,5 тыс. т. То есть мы увеличиваем производство в 5 раз".

Чтобы порадовать отечественного потребителя новой продукцией, установили дополнительное оборудование. Увеличили возможности коптильного цеха до 900 кг рыбы в сутки, вскоре заработает камера для вяления. В планах - увеличение объемов переработки. Задача максимум - до 10 т в день. К слову, сырьевая база предприятия за эти годы укрепилась четырьмя производствами форели, в том числе в Горецком, Белыничском, Костюковичском районах. Что обеспечит загрузку мощностей этого цеха под Быховом.

Экономика - локомотив преобразований и в социальной сфере. На это не раз обращал внимание Президент. В Шклове сегодня после обновления открыли центр социального обслуживания. Жители района - многодетные семьи, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями - будут приняты в комфортных условиях. Появился компьютерный и спортивный классы, для рукоделия и творчества.

К празднику готовится к открытию новое административное здание ветеринарно-санитарной станции в Бобруйске, в Кричеве ключи от арендных квартир получат молодые специалисты.