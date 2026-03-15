В ГАИ подняли вопрос об увеличении количества обязательных часов вождения для получения прав
На асфальтовых артериях страны разворачивается важная проверка. Чтобы масштабный поток машин был безопасным, внимание ГАИ переключилось на автошколы. Сегодня на учете состоит уже более четырех с половиной миллионов транспортных средств, и это число продолжает увеличиваться. Но статус автовладельца накладывает огромную ответственность, ведь автомобиль - это прежде всего объект повышенной опасности. Любая оплошность за рулем может стать роковой. По этой причине требования для получения водительского удостоверения сегодня высоки.
Обучение в автошколе - это серьезная инвестиция - и финансовая, и временная. Однако высокие затраты вовсе не гарантируют заветную карточку в кармане. Получить ее с первого раза удается лишь трети выпускников автошкол. Почему путь к удостоверению становится марафоном пересдач?
Кому-то понадобится пару попыток, а есть и те, кто ходил на экзамены целых 75 раз! Это кстати абсолютный антирекорд для Беларуси. Заветное водительское удостоверение молодой человек получил лишь спустя три с половиной года!
Переволновался, недостаточно знаний, не туда повернул или встал - причины пересдач разные. Однако дорога ошибок не прощает, а стресс за рулем - это не оправдание. Ведь в реальности на кону стоит жизнь человека, а ДТП, к сожалению, на сегодня частое явление на городских дорогах.
Ежемесячно обучаться вождению в автошколы приходят тысячи белорусов все для того, но чтобы получить водительское удостоверение, нужны не только хорошие знания, но и крепкие нервы.
Желающих сдать на права так много, что не сосчитать. Только к примеру, через отделение, что находится по улице Семашко в Минске, ежедневно проходят сотни человек. В коридорах – очереди, а значит, в классах идет зачет или экзамен. Первый этап теоретический - компьютерный тест: 10 вопросов. И только одна ошибка. Если две - пересдача!
Надежда Сачинская, преподаватель автошколы:
"При обучении вопросы не меняются. То есть при домашней подготовке вопросы стандартные в одном и том же виде. А вот когда сдают зачет, вопросы случайным образом формируются в билет".
Всего на изучение правил ПДД на теорию отведено 170 часов. Хватает ли? Для многих - точно. Статистика показывает, что сдать этот этап получается у большинства курсантов.
"Все вопросы понятные. Но, как все любят студенты, они быстренько глазками пробежались, конец-начало прочитали и выбрали что-то похожее. А оказывается, что нужно всегда очень внимательно читать", - говорит девушка в аудитории.
Невнимательность и самоуверенность чаще всего и заваливают учащегося. Здесь и вправду поговорка “Поспешишь - людей насмешишь” приобретает особый смысл. Формулировки вопросов меняются незначительно, однако эти “мелочи” необходимо замечать.
"Самое тяжелое, наверное, это изучить материал дома хорошо, потренироваться, сдавать тесты", - считает девушка.
"Если в теме очень много каких-то конкретных цифр, то это, конечно, намного труднее",- сказал парень.
И если теорию сдают многие, то на практике, увы, большинство отлетает. Первые занятия в городе - всегда стресс и волнения.
Интенсивность столичного трафика в разы выше, чем в регионах. Плотный поток требует от будущего водителя предельной концентрации. Однако из-за малейшей неосторожности, к примеру, можно и о бордюр ударить машину.
В реальности случилась бы аварийная ситуация. Благо, инструктор рядом и поможет.
"Перестают видеть вокруг себя движущийся транспорт. Основная масса замыкается в себе. Из-за волнения начинают делать то, что не нужно", - автоинструктор Петр Васьков.
Всего на практику отведено 50 часов. Мало или много? Вопрос индивидуальный.
"Было в моей практике, что откатывали 50 часов, и мало было человеку. Еще дополнительно 20-30 часов брали дополнительные занятия", - отметил автоинструктор Игорь Загорский.
Есть и теневая сторона. Порой учащиеся не получают и половины оплаченного времени практики, а за дополнительные уроки - отдельная плата. В среде автоинструкторов свои герои и антигерои - пока одни учат, другие кладут в карман.
"Мне не очень повезло с инструктором, объясняли не так доступно, как хотелось бы. И поэтому получалось так, что сдала с пятого раза город", - сказала девушка.
Сейчас все находится под контролем, добросовестных инструкторов все больше. Но пересдач меньше не становится. К примеру, Кириллу, чтобы получить права, понадобилось 9 месяцев. Теория поддалась лишь с четвертого раза - парень признается, сам не учил. А вот автодром и город удалось сдать только с пятой попытки.
"Первые две попытки у меня было с человеком, который "валил" всех. Последний раз, когда он мне попался, на перекрестке узкая очень дорога, и стоят машины припаркованные. Нет знака о том, что запрещена парковка и стоянка, но машины стоят. И он мне говорит, на перекрестке развернулся. Я понимал, что не развернусь, и он мне поставил передачу", - вспоминает неудачную попытку автолюбитель Кирилл Суббота.
Дмитрий - один из самых популярных автоинструкторов Беларуси, уже почти 20 лет учит всем необходимым навыкам новичков. Его экспертный блог стал настоящим учебником для тысяч водителей.
Дмитрий Ярмолинский, автоинструктор:
"Кому-то надо 5 уроков, а кому-то - 35. Поэтому я в первую очередь смотрю на человека. Стараюсь всегда объяснить. Люди тоже должны понимать, если сложно дается вождение, значит надо работать, надо приложить усилия".
Сегодня многим курсантам не хватает именно практики. В связи с этим рассматривается инициатива увеличить количество обязательных часов вождения с 50 до 70.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Ряд предложений сформирован, и они направлены в соответствующий секретариат комиссии по безопасности дорожного движения при Совете Министров, где будут рассматриваться на законодательном уровне, чтобы принять эти изменения в инструкцию. Мы работаем с тем, что есть, совершенствуем навыки водителей в рамках существующей инструкции, ну и проводим профилактические комплексные мероприятия".
Также для развития практических навыков планируется активное внедрение интерактивных тренажеров-симуляторов. Стоимость обучения конечно вырастет. Сегодня цены варьируются от 1200 рублей в регионах до 2200 в столице. Цены приемлемы и оправданы. Ведь неверный поворот или замедленная реакция могут стоить слишком дорого, а в лучшем случае отправят кандидата на новый круг для получения водительских прав.