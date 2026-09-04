В ГАИ рассказали, где ограничат движение в день проведения Минского полумарафона

В связи с проведением Минского полумарафона в выходные в центре города будет ограничено движение на отдельных участках дорог. 5 сентября с 16:00 нельзя будет проехать по улице Кирова (от ул. Комсомольской до ул. Свердлова). 6 сентября некоторые маршруты начнут перекрывать с 7:00.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"С 7:00 до 17:00 6 сентября в различные временные интервалы будет ограничиваться движение всех видов транспортных средств по проспектам Независимости и Победителей, а также на улицах Ленина, Свердлова, Кирова и почетной стороне ул. Ульяновской. С 12:00 до 14:00 6 сентября будет ограничено движение по ул. Янки Купалы на участке от проспекта Независимости до ул. Интернациональной, а также по ул. Интернациональной на участке от ул. Янки Купалы до ул. Ленина".

Подробнее со схемой ограничений на дорогах можно ознакомиться в Telegram-канале ГАИ Минска. Водителей просят учитывать информацию и заранее выбирать маршрут.