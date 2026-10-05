Со школьной скамьи - к открытиям мирового уровня. В гимназии № 5 Минска открыли первый в стране геологический музей. Учебное заведение тесно сотрудничает с Минприроды: сформированы геологические классы, а с ребятами занимаются профильные специалисты. Юные минчане регулярно становятся призерами международных олимпиад. Новый музей станет еще одной стартовой площадкой для будущих исследователей.

Елизавета Шульженко, учащаяся гимназии № 5 г. Минска:

"Музей - стартовая площадка для развития в целом геологического направления среди учебных заведений. Это площадка для объединения теоретических знаний, которые дети могут получить в ходе учебного процесса, в ходе встреч со специалистами геологической отрасли. Для самостоятельного изучения науки здесь представлена довольно неплохая экспозиция минералов".

Виктор Галанов, замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Некоторые соревнования проходят в полевых условиях, например, соревнования по гидрологии. Мы выезжали на речное пространство и произвели все измерения именно на реке. Каждый из нашей команды специализируется на своей дисциплине, у меня это гидрология и оказание первой помощи. Поэтому каждый год мы в течение всего учебного процесса подготавливаемся и изучаем свою дисциплину".

Вовлечение школьников в геологическое движение - часть работы по подготовке кадров для промышленных предприятий. Новый музей - не просто выставка минералов, а первый шаг к будущей профессии.