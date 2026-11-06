В Гомеле после капитального ремонта открылся детский сад №36

В Гомеле после капитального ремонта открыли детский сад №36. Обновили все помещения, заменили кровлю, оконные блоки, привели в порядок пищеблок, благоустроили прилегающую территорию.



Теперь занятия с детьми будут проходить в комфортной и уютной образовательной среде. Сад посещают 63 ребенка от года до восьми лет, среди них и первоклассники.

"Очень важное событие, его ждали с нетерпением и мы, и дети, и родители первоклассников, которые придут после осенних каникул. Было закуплено игровое оборудование, песочницы, качалки, беседочки для наших деток, чтобы они могли активно развиваться и с удовольствием приходить в наш детский сад", - рассказала заведующая детсадом Татьяна Гулевич.

Качественное образование было и остается одним из главных приоритетов Беларуси.