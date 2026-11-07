В Гомеле после ремонта открылась поликлиника №11

Здоровье человека - один из государственных приоритетов в Беларуси. В Гомеле (в микрорайоне Костюковка) к празднику 7 Ноября после капитального ремонта и реконструкции открылась городская клиническая поликлиника № 11.



Медучреждение обслуживает более 20 тыс. жителей, причем почти половина из них - жители сельской местности.

Все приемы пациентов во время большого обновления не прекращались. Из основного здания их перенесли на другие локации. За это время строители обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, кровлю, облагородили территорию. Создали комфортные условия и для врачей, и для пациентов.

Наталья Смагина, главврач гомельской городской клинической поликлиники № 11:

"Наше учреждение очень востребовано - в среднем за сутки мы принимаем 361 пациента. Чтобы сделать помощь еще качественнее, мы обновили техническую базу. В числе новинок: дерматоскоп для точной диагностики онкозаболеваний кожи, две стоматологические установки, современный аппарат УЗИ и электрокоагулятор для проведения хирургических манипуляций".