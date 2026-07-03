В Гомеле прошло награждение лауреатов почетного звания "Человек года"

В Гомеле в День Независимости ярким событием стало награждение лауреатов почетного звания "Человек года".

На сцене оказались представители различных профессий - те, кто отвечает за здоровье белорусов, продовольственную безопасность, воспитание детей, комфорт в домах и на улицах. Аплодисменты звучали и в адрес тех, кто сохраняет культурные традиции региона и является примером для подрастающего поколения.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"В этот день, когда мы подчеркиваем развитие нашей страны, мы награждаем самых заслуженных людей Гомельщины. Сегодня все получили свои награды. Здесь люди разных профессий: от руководителей до специалистов".

Лауреаты почетного звания "Человек года" успешны не только в профессии. Они участвуют в семейных, патриотических, культурных проектах Гомельского региона.