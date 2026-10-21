В Гомеле строят новый корпус онкодиспансера

Качество жизни и здоровье людей остаются главным приоритетом государства. Одним из ключевых объектов этого года стало строительство нового корпуса Гомельского онкодиспансера.

Цифровую клинику нового поколения возводят на этой площадке. 7-этажный корпус Гомельского областного онкодиспансера позволит объединить все хирургические и терапевтические службы в одном здании. Высокотехнологичная медпомощь станет еще более своевременной и доступной.

Своевременная диагностика и лечение с применением современных методов будут сконцентрированы в хирургическом корпусе под одной крышей. Новый корпус оснастят оборудованием последнего поколения, а его сердцем станет интеллектуальный операционный блок, аналогов которому по уровню цифровизации, медицинскому и технологическому оборудованию в регионе пока нет.

Наталья Тишкова, главврач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:

"Будут расположены приемное отделение, гистологическая лаборатория, 4 стационарных отделения на 160 коек, отделение реанимации и анестезиологии и современный операционный блок. Это будет 9 операционных залов. Второй корпус расположен на улице Циолковского. Это 12 километров от этого корпуса. Когда этот корпус переедет к нам, мы будем единым учреждением".

Строительные работы в активной фазе. Для проектной организации и подрядчиков возведение стратегического объекта - важный экзамен и большая ответственность. Корпус станет передовым по всем параметрам. Он спроектирован таким образом, чтобы все запросы медицины были соблюдены. Для создания функционального пространства для пациентов и медперсонала учитывались малейшие нюансы.

Геннадий Щиров, руководитель проекта Гомельского областного УКС:

"В целом очень сложный объект. Будет четко регулироваться температурный режим, будет возможность проведения сложных операций с учетом современных методов, которые на сегодня существуют в медицине. В текущем году мы планируем выполнить сам корпус, кровлю, закрыть периметр и пустить отопление, также планируем приступить к пищеблоку".

Виктория Праженик, начальник отдела главного управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Беларуси:

"Данный объект на контроле в министерстве. Конечно же, главный ожидаемый эффект - это снижение онкологической запущенности и в целом смертности от онкологических заболеваний. Онкологические заболевания относятся к наиболее социально значимым, государство уделяет им достаточно активное внимание, проводится ряд программ по раннему выявлению онкозаболеваний. Соответственно, онкологический диспансер является продолжением начатой работы в плане лечения пациентов".

Леонид Деменковец, житель Гомеля:

"Я уже лечусь два года. Если бы это было, допустим, платно, как в других странах, вряд ли какая семья это потянула. Это редкость. А так все бесплатно, кормят хорошо, медикаменты бесплатно. И так неплохо. Еще и хирургический корпус строят. Наверное, будет больше места, больше операций, уменьшатся сроки. Люди перестанут ждать операций, когда они жизненно важны".

В Гомельском регионе практикуют лучшие и самые опытные врачи-онкологи страны. С открытием специализированного корпуса онкодиспансера увеличится число проведенных операций, а процесс реабилитации и социализации пациентов будет проходить гораздо быстрее.