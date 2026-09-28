В Гомеле строят новый корпус технопарка "Коралл" для инновационных разработок

Искусственный интеллект, робототехника, нанотехнологии. В стратегических для Беларуси направлениях свое присутствие наращивают резиденты технопарка "Коралл". Для новейших разработок в Гомеле строят новый корпус площадью более 2 тыс. кв.м. Современная площадка привлечет резидентов, которые готовы начать инновационную деятельность. Здесь же будут и помещения для стартапов. Планируется создание Центра робототехнических компетенций, чтобы не только выпускать умные машины, но и учить специалистов эффективно ими управлять.

Андрей Бобович, директор технопарка "Коралл":

"У нас будут резиденты с разнообразными проектами, прежде всего упор на производство промышленных роботов: сварочные роботы, роботы для полирования, будут разработки в области микроэлектроники, и отдельное внимание уделяем аддитивным технологиям: 3D-формы, 3D-сканеры для того, чтобы отливать необходимые изделия. Основная задача - активно изучать потребности свободной экономической зоны и где-то в кооперации работать с нашими резидентами по оснащению предприятий роботизированной техникой".

Владимир Привалов, глава администрации СЭЗ "Гомель-Ратон":

"Это здание - так называемый промышленный парк новых технологий с инновационными подходами, которые в будущем принесут пользу для промышленного производства, науки. Самое главное - мы для себя ставим цель привлечь инвестиции. Уже сегодня поступают заявки резидентов, которые готовы прийти с оборудованием и бизнес-планами, позволяющими создать интересные проекты".

Строительство объекта ведется за счет средств инновационного фонда Гомельского облисполкома. Открытие планируется в конце года.