В гомельском аэропорту совершил посадку второй борт с жителями Алешек

Эвакуация жителей прифронтовых Алешек продолжается. Вслед за первым в аэропорту Гомеля приземлился второй самолет. На его борту находятся семьи и пенсионеры.

Людей встречали прямо у трапа. В аэропорту развернули лагерь, где эвакуированные получат всю необходимую помощь. Дежурят кареты скорой помощи и реанимобиль. Особое внимание уделяют самым уязвимым - лежачим, пожилым и людям с инвалидностью, которых с самого начала везли на скорых прямо из Алешек.

Путь был непростым. С промежуточной остановкой в Анапе люди провели в дороге около суток. После отдыха и медицинской помощи их отвезут на автобусах к погранпереходу, а дальше в Украину.

Эвакуацию сопровождают украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Лубинец поблагодарил Беларусь за теплый прием и назвал этот опыт примером, который можно применить и в других населенных пунктах. Важно, что маршрут через Беларусь выбрала и сама украинская сторона, и это знак доверия.