В Гомельском районе строится крупнейший свиноводческий комплекс в Беларуси

Уникальный для Беларуи свиноводческий комплекс на 100 тыс. голов в год возводят в Гомельском районе. Здесь будут внедрены самые современные технологии, касающиеся процессов кормления, активности животных, определения веса.

На особом контроле находятся вопросы безопасности, санитарно-защитные нормы: будут использованы около 20 различных мероприятий биологической защиты. При строительстве учли передовой отечественный и зарубежный опыт. Готовность объекта - около 30 %.

"Проектор реализуется по распоряжению Президента. На сегодняшний день собраны и смонтированы все 26 зданий для содержания поголовья. Дальше приступаем к отделке и параллельно будем приступать к монтажу оборудования. В январе 2028 года приступаем к запуску свинокомплекса, первую продукцию мы получим в ноябре того же года, а на проектную мощность мы должны выйти до 1 января 2031 года", - отметил генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельагрокомплект" Александр Стрибук.

Дмитрий Петрожицкий, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:

"У нас сегодня имеется 16 свинокомплексов. Средний срок эксплуатации - порядка 20-30 лет, а есть свинокомплексы и более 45 лет. Это новейший свинокомплекс с новейшими технологиями. Мы добавим и получим порядка 12 тыс. т свинины в год. Это наша экономика, это наша выручка, соответственно, это наши новые рабочие места".

Продумана и комплектация свинокомплекса поголовьем. Планируется еженедельно реализовывать на мясокомбинаты около 2 тыс. свиней.