В Гомельском регионе прошли самые масштабные учения подразделений МВД

Краткий пересказ от ИИ

Самые масштабные учения подразделений МВД прошли в Гомельском регионе. Мобильность и готовность выполнять задачи в условиях активного противодействия на неизвестной местности проверил лично министр Иван Кубраков. Комплексные командно-штабные учения включали отработку наиболее сложных сценариев обострения обстановки в городской среде. Например , обезвреживание диверсантов в районе Мозырского НПЗ.

По результатам проверки 7-й бригады внутренних войск госсекретариатом Совбеза сделаны выводы. Министр внутренних дел поставил задачу: усовершенствовать и детально отработать тактику выявления и уничтожения противника, в том числе диверсионно-разведывательных групп.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"Отрабатывали массовые беспорядки, освобождение заложников. Кроме всего прочего, министр внутренних дел сегодня добавил 2 дополнительные вводные. Одна вводная - это то, что действуют диверсанты у Мозырского НПЗ. Часть из них нужно найти и заблокировать в лесу. По этой вводной работал наш отряд СОБР, работали оперативники и работал наш особый батальон, который занимается охраной колонии. Они сработали достаточно эффективно. Работала криминальная милиция с нашими подразделениями, часть диверсантов нашли в городе и задержали тоже максимально безопасно для наших граждан".

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Не так давно проведена проверка 7-й бригады внутренних войск. Что касается стрелковой подготовки, на оценку хорошо и отлично. 70 % физподготовку сдали также на хорошо и отлично, но есть и те, у кого оценки удовлетворительные. Поэтому, уважаемые коллеги, троек не должно быть вообще. Вам месяц. 1 ноября поднимаем бригаду, не только седьмую, и посмотрим физподготовку".

Министр также обратил внимание на недопустимость повторения 2020 года, когда преступники машинами таранили боевые порядки и никто не применял оружие. Сегодня законодательство позволяет принимать решения, исходя из ситуации. Как подчеркнул Иван Кубраков, командиры спецподразделений должны действовать четко и грамотно.