В Гомельской области обрядом "Зажинки" дан старт уборочной кампании

Колоритный обряд "Зажинки" дал старт уборочной в Гомельской области. Мини-концерт на полях агрокомбината "Холмеч" состоялся для всех, кто отвечает за продовольственную безопасность страны.

Регион позаботился о готовности комбайнов и зерносушильных комплексов заблаговременно. Особое внимание кадрам. Вся техника, которая участвует в жатве, на 100 % обеспечена экипажами.

Как было отмечено во время "Зажинок", основной костяк комбайнеров Гомельской области - это специалисты самих хозяйств.

"Я в этом году получил новый комбайн, погода сопутствует. Так что надеюсь, что уберем все в срок и без потерь", - поделился комбайнер КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Дмитрий Великоборец.

"Это восьмой сезон и последний сезон молодежного экипажа. В этом году настрой на большой показатель. Все в хозяйстве предоставлено для нашего комфорта, условия все есть", - отметил комбайнер КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Антон Держановский.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Ситуация на полях показывает, что не будет большого промежутка между озимым ячменем и другими зерновыми, зернобобовыми культурами. Все будет постепенно: закончим уборку озимого ячменя, перейдем к уборке озимого рапса, а затем в уборке пойдут другие озимые культуры. Настроение у всех хорошее, техника готова, топливо есть. Все слаженно подошли к тому, чтобы подготовить технику и начать уборку".

Основной упор делают на технологии и культуру земледелия. Задача - уложиться в оптимальные сроки и создать все условия для сохранности нового урожая.