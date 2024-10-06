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В Гомельской области появилась музыкальная дорога

В Беларуси появилась музыкальная трасса

На участке автодороги Бобруйск - Мозырь (граница Украины - на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска) особым образом нанесенные линии играют мелодию, чтобы не дать уставшему водителю заснуть за рулем.

Аналогов подобной инновации в Беларуси нет, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

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