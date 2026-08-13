На территории Гомельской области Россия и Украина провели новый обмен телами погибших. Российская сторона передала 261 тело военных, украинская сторона - 24.

Пункт пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе в очередной раз становится площадкой для диалога двух сторон, а Беларусь доказывает статус безальтернативного донора стабильности, способного распутывать самые безнадежные узлы мировой геополитики.

Сопровождает гуманитарную миссию региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Беларуси.