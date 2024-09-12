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В Гомельской области задержаны наркоторговцы - они успели сделать 70 закладок
Оптовые наркоторговцы задержаны в Гомельской области. Пара промышляла психотропами в регионе. В Калинковичском районе 25-летний парень и его 21-летняя девушка сделали 70 закладок с особо опасным веществом альфа-PVP. Обнаружили тайники сотрудники наркоконтроля.
После проделанной работы в Калинковичском районе пара направлялась в Мозырь. Там молодые люди должны были также разложить психотропы по тайникам. Но по дороге их и задержали милиционеры. С собой у молодых людей было еще 250 г альфа-PVP.
Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома:
"Установлено, что 25-летний житель Мозыря и его 21-летняя сожительница работали курьерами интернет-наркошопа. При выполнении очередного задания в лесном массиве Калинковичского района они оборудовали порядка 70 закладок, после чего направились в Мозырь для реализации остатка. При подъезде к городу их задержали".
Предстоит выяснить, где задержанные брали психотропы. Стоит отметить, что эта партия считается крупной. А так как работали подозреваемые в паре, это квалифицируется как организованная преступная группа.
Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
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