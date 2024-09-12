В Гомельской области задержаны наркоторговцы - они успели сделать 70 закладок

Оптовые наркоторговцы задержаны в Гомельской области. Пара промышляла психотропами в регионе. В Калинковичском районе 25-летний парень и его 21-летняя девушка сделали 70 закладок с особо опасным веществом альфа-PVP. Обнаружили тайники сотрудники наркоконтроля.

После проделанной работы в Калинковичском районе пара направлялась в Мозырь. Там молодые люди должны были также разложить психотропы по тайникам. Но по дороге их и задержали милиционеры. С собой у молодых людей было еще 250 г альфа-PVP.

Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома:

"Установлено, что 25-летний житель Мозыря и его 21-летняя сожительница работали курьерами интернет-наркошопа. При выполнении очередного задания в лесном массиве Калинковичского района они оборудовали порядка 70 закладок, после чего направились в Мозырь для реализации остатка. При подъезде к городу их задержали".

Предстоит выяснить, где задержанные брали психотропы. Стоит отметить, что эта партия считается крупной. А так как работали подозреваемые в паре, это квалифицируется как организованная преступная группа.