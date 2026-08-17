В Горанях прошел спортивный праздник для первокурсников Академии МВД

Важный этап в жизни новобранцев Академии МВД, их близких и в целом коллектива милицейского вуза. На базе учебного центра МВД в Горанях состоялся спортивный праздник для курсантов академии. Представители всех факультетов показали свои первые шаги к будущей профессии, то, чему их уже научили, померились силами в футбольных и волейбольных баталиях, смешанных и беговых эстафетах. Родители первокурсников не оставались безучастными.

Александр Астрейко, начальник Академии МВД Беларуси:

"Две недели курсанты находились на нашем так называемом курсе молодого бойца. Они сегодня продемонстрируют навыки, которые уже приобрели. Для родителей это возможность за две недели увидеть своих детей немножко с другой стороны. Конечно, название праздника сегодня - спортивный, но мы уверены, что будут только победители. Проигравших однозначно не будет, а улыбки, хорошее настроение и демонстрация уже своих первоначальных, но уверенных навыков придадут уверенность в том, что выбор был сделан правильно".

Присяга первокурсников Академии МВД состоится 28 августа.

Впереди у новобранцев две недели, чтобы отточить шаг и стать лучшей версией вчерашних школьников - настоящими курсантами Академии МВД.