В Городее прошло выездное заседание Президиума Совета Республики

Сегодня у нашей страны есть значительный потенциал в производстве продуктов для здорового питания. Об этом заявила спикер Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова во время выездного заседания президиума в Городее.

В рамках визита в Несвижский район Наталья Кочанова посетила Городейский комбинат, который занимает более 25 % на отечественном рынке сахара. Перед производителями ставится задача расширять линейку продукции, чтобы заменять импортные аналоги и гарантировать абсолютное качество для потребителей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Если говорить в целом, то наши предприятия выпускают очень качественные продукты питания. Это правда. Это наш бренд, мы им гордимся. Достаточно сказать, что мы сегодня обеспечили свою продовольственную безопасность. Мы много поставляем наших продуктов питания на экспорт. На 10 млрд долларов поставили в прошлом году. У нас достаточно серьезные технологии, стандарты, ГОСТы, которые регулируют качество наших продуктов питания, учредили Знак качества, который получают те, кто действительно выпускает качественную, востребованную продукцию не только на внутреннем рынке, но и на внешнем контуре".

В Беларуси сформирована нормативная база, действуют преференции для производителей органической продукции. Из бюджета выделяются средства на организацию питания в школах, детских садах и больницах. От руководителей на местах требуется хозяйский подход - полезная белорусская продукция (от диетических рационов до натуральных соков) должна присутствовать во всех торговых сетях и учреждениях соцсферы.