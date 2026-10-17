В Городокском районе построят животноводческий комплекс с инвестором из Узбекистана

Север страны активно укрепляет сотрудничество в АПК с Узбекистаном. В Городокском районе крупный инвестор построит современный животноводческий комплекс замкнутого цикла с перерабатывающим цехом. На месте будущего сельхозобъекта руководители Витебской и Андижанской областей заложили памятную капсулу.

Высокотехнологичная площадка объединит современные помещения для содержания 4-тысячного поголовья, силосные траншеи, комбикормовое производство. Особое внимание уделяется строительству полноценного комплекса жилой застройки и благоустройству сельских территорий.

Владимир Пупышев, директор предприятия по разведению крупного рогатого скота:

"Будет глубокая переработка, только это может дать экономический эффект. Полностью закончим циклом производства, а дальше - реализация. Черно-пестрая порода, которая разводится в Республике Беларусь. В перспективе - выращивание новой породы в своих условиях, это чисто мясное направление".

"Согласно инвестиционному договору покупают живой скот. Также мы используем Указ № 146 на покупку нашей белорусской техники, что для Беларуси тоже выгодно. Оказываем полное содействие. Новый предприниматель на новых фермах работает добросовестно", - отметил региональный представитель банка по развитию бизнеса Вадим Кузьма.

В сфере интересов также находится сотрудничество в образовании и науке. Узбекская сторона в северном регионе Беларуси перенимает опыт по подготовке специалистов для сельского хозяйства, здравоохранения, IT.