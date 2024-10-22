В Городокском районе прошло перезахоронение останков бойцов Красной армии

Останки 5 бойцов Красной армии перезахоронили в Городокском районе. Торжественная церемония прошла в мемориальном комплексе в деревне Холомерье.

Останки обнаружили представители 52-го отдельного специализированного поискового батальона, поисковой группы "Бацькаўшчына" и "ВИККРУ", проводившие работы в районе деревни Лаптевка. Здесь шли ожесточенные бои в декабре 1943 года, вошедшие в историю как Городокская наступательная операция.

К сожалению, имена погибших установить не удалось. Медальонов с именами и документов у солдат не найдено.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного совета депутатов:

"Память не должна прерваться. Пока мы помним, пока мы с глубочайшей признательностью, благодарностью относимся к поколению победителей - это залог того, что и над нашей страной будет мирное небо, что в нашей стране никогда не возникнут идеи неонацизма, неофашизма, что мы будем сохранять единство и согласие в нашем обществе и соответственно крепить мир и благополучие нашей страны".

"На территории района 97 воинских захоронений, в которых захоронены более 30 тыс. и солдат Красной армии, и жертв Великой Отечественной войны. На постоянной основе проводится поисковая работа. Конечно, в первую очередь мы в эту работу вовлекаем молодежь. Она направлена на то, чтобы наши дети, как говорится, с молоком матери впитывали правду об истории Великой Отечественной войны", - рассказала председатель Городокского райисполкома Ирина Полякова.