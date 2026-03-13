В городской ратуше самым одаренным школьникам Минска вручили первый паспорт

Самым одаренным школьникам Минска главный документ вручили в столичной ратуше. В зале - отличники учебы, победители республиканских олимпиад, талантливые артисты и воспитанники военно-патриотических классов.

"Мы - граждане Беларуси!"

Получение первого паспорта - это важный рубеж, настоящий вход во взрослую жизнь. Лучшие школьники Минска - отличники, победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований - собрались 13 марта в Минской городской ратуше в торжественной атмосфере. Паспорта гражданина Беларуси им вручил лично председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Каждому молодому человеку вместе с главным документом подарили Конституцию.

Традиция родилась по инициативе Союза молодежи более 20 лет назад - именно в преддверии Дня Конституции отмечать этот момент особенно ярко и празднично. В 2026 году в патриотической акции "Мы - граждане Беларуси!" по всей стране участвуют около 3 тыс. талантливых и активных молодых людей.