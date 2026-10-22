В Госкомимуществе рассказали, как распознать сделки с недвижимостью под воздействием мошенников

В Беларуси чаще фиксируются случаи афер с недвижимостью, предупреждают в Госкомимуществе.

Киберпреступники выдают себя за представителей госорганов, убеждают людей продавать жилье и передавать им деньги. В так называемой группе риска пенсионеры, одинокие люди, инвалиды. Специалистов, оформляющих сделку, могут насторожить, например, растерянность и тревожность клиента или чужое вмешательство со стороны. Тогда регистратор вправе оформить документы в последний день установленного срока и инициировать дополнительную проверку по конкретному случаю, в том числе обратиться в милицию.

Анна Сангдель, замначальника управления Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Регистратор может спрашивать, понимает ли лицо, отчуждающее имущество, что оно продает свое, например, единственное имущество, знают ли родственники. Нужно обращать внимание на то, что, например, цена сделки ниже рыночной. Все это должно насторожить и этого человека и, возможно, в определенный момент привести в чувства. Если будут проведены какие-то контрольные мероприятия и выявится факт мошенничества, то, конечно же, такая сделка совершаться не будет".

Для предотвращения нежелательных последствий специалисты также могут связаться с родственником клиента. Однако если продажа недвижимости состоялась, а осознание обмана мошенниками пришло позже, аннулировать сделку, говорят в Госкомимуществе, будет невозможно.