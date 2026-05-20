В ГПК Беларуси разъяснили правила въезда и пребывания в погранзоне
Автор:Редакция news.by
Правила въезда и пребывания в погранзоне разъяснили в Госпогранкомитете Беларуси. С учетом изменений в законодательстве необходимо иметь паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение. А с 6 августа дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося.
В пограничной полосе находятся более 1,5 тыс. жилых строений. Раньше владельцам этих строений необходимо было получать спецпропуска. Со вступлением в силу изменений в закон эта необходимость отпала.
Что касается иностранцев, они могут получить пропуск в пограничную зону с помощью услуги электронной подачи заявлений.