В Гродненской области началась проверка системы формирования и подготовки народного ополчения. Пакет с поручением главы государства Александра Лукашенко получил председатель облисполкома Юрий Караев.

В центре внимания - работа местных органов власти, готовность отрядов к выполнению задач по предназначению и взаимодействие всех структур, задействованных в их формировании. Проверка затронет формирования народного ополчения в двух районах области.

"Главная задача - собраться в максимально короткий срок, потому что народному ополчению не нужна казарма. Люди приходят из дома выполнять свои задачи и домой же возвращаются. У них нет тяжелых средств вооружения, они получили свои автоматы Калашникова и стали на соответствующих постах. Это добровольцы - люди мотивированные, которые сами заранее согласились и пришли в готовности защищать страну", - отметил председатель Гродненского облисполкома.

На время учебных сборов участники народного ополчения получат статус военнослужащих и предусмотренные законодательством социальные гарантии. По итогам работы главе государства доложат о результатах.