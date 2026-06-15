В Гродненской области продолжают борьбу с борщевиком Сосновского

"За 2025 год удалось уменьшить численность борщевика Сосновского на 10 га. На этот год задача такая же: планируем выйти на 70 га. За июнь будет произведена обработка и его уничтожение на всей площади произрастания. Уже несколько районов - Вороновский, Лидский и еще несколько, которые полностью уже несколько лет освобождены от борщевика Сосновского, но мы продолжаем их контролировать".