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В Гродненской области продолжают борьбу с борщевиком Сосновского
В Гродненской области продолжается сезонная борьба с борщевиком Сосновского. В нынешнем сезоне в регионе предстоит обработать более 80 га территорий, где выявлены очаги произрастания инвазивного сорняка.
Борщевик не только вытесняет местные виды растений и наносит ущерб сельскому хозяйству, но и представляет серьезную опасность для здоровья человека.
Александр Адаменко, зампредседателя Гродненского областного Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
"За 2025 год удалось уменьшить численность борщевика Сосновского на 10 га. На этот год задача такая же: планируем выйти на 70 га. За июнь будет произведена обработка и его уничтожение на всей площади произрастания. Уже несколько районов - Вороновский, Лидский и еще несколько, которые полностью уже несколько лет освобождены от борщевика Сосновского, но мы продолжаем их контролировать".
Наиболее проблемные - Волковысский, Новогрудский и Кореличский районы, там сосредоточена большая часть площадей произрастания борщевика. Работы по его уничтожению ведутся механическим и химическим способами. Главная задача - снизить еще как минимум на 10 га площадь распространения борщевика и не допустить появления новых очагов.